Finanza e imprese alleanza strategica Banca Generali punta su Intermonte

NEGLI ULTIMI ANNI le aziende italiane hanno dimostrato grande resilienza e capacità di innovazione, affermandosi sia sul mercato interno che su quello internazionale, anche in contesti di instabilità economica e geopolitica. Le piccole e medie imprese, in particolare, hanno saputo mantenere la loro competitività in un panorama sempre più globale, rafforzando al contempo la propria solidità patrimoniale. Questo dinamismo è confermato dall'interesse crescente dei fondi di private equity, veicoli finanziari che acquisiscono partecipazioni di maggioranza o minoranza in aziende non quotate in Borsa, con la prospettiva di accompagnarle in un percorso di crescita negli anni successivi.

