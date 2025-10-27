Finanza e imprese alleanza strategica Banca Generali punta su Intermonte

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NEGLI ULTIMI ANNI le aziende italiane hanno dimostrato grande resilienza e capacità di innovazione, affermandosi sia sul mercato interno che su quello internazionale, anche in contesti di instabilità economica e geopolitica. Le piccole e medie imprese, in particolare, hanno saputo mantenere la loro competitività in un panorama sempre più globale, rafforzando al contempo la propria solidità patrimoniale. Questo dinamismo è confermato dall’interesse crescente dei fondi di private equity, veicoli finanziari che acquisiscono partecipazioni di maggioranza o minoranza in aziende non quotate in Borsa, con la prospettiva di accompagnarle in un percorso di crescita negli anni successivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

finanza e imprese alleanza strategica banca generali punta su intermonte

© Quotidiano.net - Finanza e imprese, alleanza strategica. Banca Generali punta su Intermonte

Altre letture consigliate

finanza imprese alleanza strategicaFinanza e imprese, alleanza strategica. Banca Generali punta su Intermonte - NEGLI ULTIMI ANNI le aziende italiane hanno dimostrato grande resilienza e capacità di innovazione, affermandosi sia sul mercato interno ... Secondo msn.com

finanza imprese alleanza strategicaGli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come leva strategica per le imprese - Le imprese giocano un ruolo decisivo nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda 2030. ecoincitta.it scrive

Dopo la pandemia non possiamo più farci trovare impreparati: va ripensata la finanza - L'Italia deve prepararsi a tre possibili scenari globali: conflitto internazionale, multipolarismo e rivoluzione monetaria con strategie finanziarie concrete ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Finanza Imprese Alleanza Strategica