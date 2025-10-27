Finanza e Coni omaggiano Andrea Dallavalle | Autentico esempio di coraggio perseveranza e tenacia

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 settembre al Palabancaeventi, nella sede della Banca di Piacenza, si è svolta la celebrazione dell’atleta delle Fiamme Gialle – piacentino doc – Andrea Dallavalle, fresco vincitore della medaglia d’argento ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo nella disciplina del salto triplo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

