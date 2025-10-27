Finalmente possiamo dirlo senza paura La vip di Canale 5 mamma per due

Una notizia dolcissima ha scaldato il cuore dei fan di Uomini e Donne: un’ex corteggiatrice del programma ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. Si tratta di Federica Benincà, volto amatissimo del dating show di Maria De Filippi, oggi influencer e mamma felice, che ha condiviso sui social la gioia per l’arrivo di un nuovo bebè. L’annuncio, tenero e pieno d’amore, è stato accompagnato da una frase che ha commosso i follower: “Con il cuore leggero e senza paura, ora finalmente possiamo dirlo: ti aspettiamo. Quando ti ho visto, ho pensato subito ad Ari: stesso naso a bottoncino, ti amiamo già fortissimoooo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it