Finali Mondiali Ferrari il Mugello celebra vent’anni del Programma XX

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia non ha risparmiato nessuno. Ha bagnato i cordoli, le visiere, le giacche dei tifosi, ma non è riuscita a bagnare l’entusiasmo. Le Finali Mondiali Ferrari 2025 al Mugello sono state tre giorni sospesi tra acqua e passione, tra il ruggito dei motori e il silenzio ammirato di chi sa di trovarsi nel cuore pulsante del Cavallino Rampante. Qualche sprazzo di sole ha bucato il cielo, riflettendosi sui cofani rossi e restituendo al circuito toscano il suo splendore. Il paddock era un piccolo mondo Ferrari: boutique di abbigliamento, stand di modellini, simulatori, aree per i più giovani, spazi dedicati alle Hypercar e alle GT leggendarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

