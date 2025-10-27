Finale nazionale Ediltrophy 2025 due premi per il Formedil Bari

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande entusiasmo per la finale di Ediltrophy 2025 gara nazionale di arte muraria. Particolare soddisfazione per il Formedil-Bari per aver conquistato il podio più alto a livello nazionale del Concorso Nazionale Ediltrophy Progettazione Categoria Junior gli studenti delle classi 4A CAT e 4B CAT. 🔗 Leggi su Baritoday.it

