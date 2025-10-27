Finale nazionale Ediltrophy 2025 due premi per il Formedil Bari
Grande entusiasmo per la finale di Ediltrophy 2025 gara nazionale di arte muraria. Particolare soddisfazione per il Formedil-Bari per aver conquistato il podio più alto a livello nazionale del Concorso Nazionale Ediltrophy Progettazione Categoria Junior gli studenti delle classi 4A CAT e 4B CAT. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
COPPA ITALIA CORSA ORIENTAMENTO Circa 600 partecipanti alla finale nazionale di disciplina Bella organizzazione da parte della Asl Stella Polare grazie alla collaborazione della Federazione italiana Sport orientamento e al patrocinio dell’Amministrazio - facebook.com Vai su Facebook
Due ciociari in finale della gara di arte muraria - Saranno due giovani talenti di Boville Ernica, Simone Sordilli e Lucio Chiarlitti, a rappresentare con orgoglio il Lazio durante l'edizione 2025 di EdilTrophy, la competizione ... Lo riporta msn.com
'Progettazione Ediltrophy', gli studenti baresi in Fiera per il contest di prototipi - Al primo posto si è classificato il progetto di una fontana preparato dall’istituto Panetti Pitagora di Bari. Secondo baritoday.it