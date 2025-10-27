Filosa presenta a Carabinieri nuove Alfa e Maserati per trasporto sangue

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una Maserati MCPURA e una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, due supercar interamente Made in Italy e che saranno al servizio della collettività, per il trasporto urgente di organi e sangue. Sono i modelli Stellantis, entrambi in livrea istituzionale, che questa mattina presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri sono state presentate dall'ad di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

