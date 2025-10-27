Film in uscita questa settimana al cinema 27 ottobre – 2 novembre

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Data di uscita: 27 ottobre 2025 Regia: Bill Condon Cast: Christian Camargo, Kiowa Gordon, Justin Chon, Chaske Spencer Genere: Fantastico — Stati Uniti 2011 — 117 min. Isabella Swan e Edward Cullen si sposano, mormorano i loro sì in sordina durante una cerimonia tradizionalmente elegante, che per una volta riunisce tutti, umani e non, Jacob compreso. Il viaggio di nozze in Brasile si conclude con una gravidanza inaspettata, per un verso miracolosa (il padre è un non morto), per l’altro pericolosa, per il ritmo di crescita del feto e il rischio a cui è sottoposta la madre. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

