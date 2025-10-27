Film in uscita questa settimana al cinema 27 ottobre – 2 novembre
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Data di uscita: 27 ottobre 2025 Regia: Bill Condon Cast: Christian Camargo, Kiowa Gordon, Justin Chon, Chaske Spencer Genere: Fantastico — Stati Uniti 2011 — 117 min. Isabella Swan e Edward Cullen si sposano, mormorano i loro sì in sordina durante una cerimonia tradizionalmente elegante, che per una volta riunisce tutti, umani e non, Jacob compreso. Il viaggio di nozze in Brasile si conclude con una gravidanza inaspettata, per un verso miracolosa (il padre è un non morto), per l’altro pericolosa, per il ritmo di crescita del feto e il rischio a cui è sottoposta la madre. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Altre letture consigliate
Mercoledì 29 ottobre in occasione dell’uscita del film “ La vita va così” durante lo spettacolo delle ore 20:00 gli attori: #virginiaraffaele #aldobaglio, il regista #riccardomilani e l’amministratore delegato medusa film #giampaololetta saluteranno il pubblico in - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i nuovi film in uscita al cinema questa settimana: i titoli da non perdere - Scoprite quali sono i nuovo film che usciranno nelle sale cinematografiche questa settimana: i consigli dei titoli da vedere ... cinema.everyeye.it scrive
Mortal Kombat 2 anticipato di una settimana: svelata la nuova data d'uscita al cinema - Il secondo capitolo del reboot cinematografico di Mortal Kombat cambia nuovamente data di uscita - Si legge su it.ign.com
"Springsteen: Liberami dal male", "Bugonia" e tutti i film in uscita nel weekend - passando per il film La vita va così che ha aperto la Festa del cinema di Roma, sono diversi i film in uscita dal 23 ottobre nelle sale d'Italia. Segnala gazzetta.it