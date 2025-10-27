Filippo Pozzato | Scelta saggia per Finn Pellizzari ha margini enormi Tiberi più adatto alle brevi corse a tappe
L’edizione numero cinque di Ride the Dreamland, organizzata dalla PP Sport Events di Filippo Pozzato, si è chiusa con un bilancio decisamente positivo. Il Giro del Veneto, la Serenissima Gravel e la Veneto Classic hanno confermato la loro crescita, diventando appuntamenti di riferimento nel calendario di fine stagione del grande ciclismo. A completare il quadro, la novità più importante: la Veneto Women che ha segnato un ulteriore passo avanti verso un ciclismo sempre più inclusivo e completo. Ne abbiamo parlato insieme a Pippo Pozzato che traccia un bilancio e guarda al futuro con ambizione e realismo. 🔗 Leggi su Oasport.it
