Filippo Magnini chi sono i genitori Gabriele e Silvia | Sono stati la mia salvezza quando mi accusarono di doping

Gabriele e Silvia sono i genitori della leggenda del nuoto Filippo Magnini, ora concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle. La madre dell’ex nuotatore ha lavorato come insegnante di musica e sui social suo figlio le ha fatto spesso le sue dediche affettuose. Filippo Magnini ha anche uno splendido rapporto anche con suo padre, con cui spesso si è recato insieme allo stadio per assistere alle partite della sua squadra del cuore (l’ Inter ). Di Gabriele Magnini è noto che sia lo zio di Matteo Giunta (l’allenatore che nel 2022 ha sposato la storica ex di Magnini, Federica Pellegrini). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Filippo Magnini, chi sono i genitori Gabriele e Silvia: “Sono stati la mia salvezza quando mi accusarono di doping”

