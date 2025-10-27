Filippo Bonvicini da oggi è alla guida della Polizia Locale del Sorbara

Modenatoday.it | 27 ott 2025

A partire da oggi, lunedì 27 ottobre, il dottor Filippo Bonvicini assume ufficialmente l’incarico di Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara.Il nuovo Comandante succede al dottor Luca Di Niquili, che ha lasciato l’Unione del Sorbara per assumere la guida della Polizia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

