Figlio Spalletti alla Juventus: chi è e cosa fa a Torino, una curiosità importante legata all’allenatore accostato ai bianconeri per il post-Tudor. Terremoto alla Continassa, si apre la caccia al successore. L’esonero di Igor Tudor ha scosso la Juventus, che ora si interroga sul futuro della propria panchina. Mentre la squadra viene affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, la dirigenza lavora sotto traccia per individuare la nuova guida tecnica, e il nome in cima alla lista dei desideri sembra essere quello di Luciano Spalletti. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Spalletti in pole position: un legame speciale con la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Figlio Spalletti alla Juventus: chi è e cosa fa in bianconero, un dettaglio che non passa inosservato…La curiosità legata all’allenatore candidato per il post-Tudor