Firenze, 27 ottobre 2025 – È “Semi di legalità, giustizia sociale” lo slogan scelto per l’edizione 2025 di Autumnia, che si prepara a portare nel centro storico di Figline, il 7, l’8 e il 9 novembre, tante novità. Si parte proprio dalla centralità del tema della legalità e della lotta alle eco-mafie, che porterà all’interno della manifestazione tre incontri di approfondimento, realizzati in collaborazione con Libera – associazione, nomi e numeri contro le mafie (che avrà anche uno stand, con i prodotti della cooperativa della Valle del Marro in piazza Ficino) e Legambiente, oltre ad un nuovo video mapping all’Arena del Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Figline, torna Autumnia: la maxi-fiera più attesa del Valdarno