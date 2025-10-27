Fiera del Folpo ancora violenza | 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Non è iniziata benissimo la Fiera del Folpo di Noventa Padovana. Dopo la rissa tra giostrai e venditori ambulanti di venerdì sera (24 ottobre), il giorno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

fiera del folpo ancora violenza 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa

© Ilgazzettino.it - Fiera del Folpo, ancora violenza: 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa

Contenuti che potrebbero interessarti

fiera folpo violenza 14enneFiera del Folpo, ancora violenza: 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa - Dopo la rissa tra giostrai e venditori ambulanti di venerdì sera (24 ottobre), il ... Segnala ilgazzettino.it

fiera folpo violenza 14enneRissa alla Fiera del Folpo: quattro denunciati e due feriti - E' successo venerdì 24 ottobre attorno alle 22,30 nella zona adibita ad ospitare gli spettacoli viaggianti. Segnala padovaoggi.it

Fiera del Folpo in salsa dance, il sindaco Bano: «È il vero evento del Veneto» - Conto alla rovescia in vista dell'inizio della fiera del Folpo in programma a Noventa Padovana dal 23 al 28 ottobre. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Folpo Violenza 14enne