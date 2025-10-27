Fiera del Folpo ancora violenza | 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa
NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Non è iniziata benissimo la Fiera del Folpo di Noventa Padovana. Dopo la rissa tra giostrai e venditori ambulanti di venerdì sera (24 ottobre), il giorno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
