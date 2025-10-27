Fiera dei morti alla Fiera del Mediterraneo tornano gusto e divertimento
La Fiera dei Morti torna in città anche quest’anno: l’appuntamento è in programma dal 27 ottobre al 2 novembre alla Fiera del Mediterraneo.Uno spazio complessivo di 2.500 metri quadrati all’interno della Fiera del Mediterraneo: ogni operatore potrà disporre fino a 400 metri quadrati, anche in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
