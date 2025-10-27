Fiera dei Morti 2025 | tradizione e commercio al Parcheggio Fontanarossa dal 31 ottobre al 9 novembre
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appuntamento annuale torna dal 31 ottobre al 9 novembre. Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre 2025, l’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di Amts ospiterà la nuova edizione della Fiera dei Morti, uno degli eventi più attesi e legati alla commemorazione dei Defunti e alla festa di Ognissanti. Inaugurazione ufficiale. L’apertura della fiera è fissata per venerdì 31 ottobre alle ore 10, con la partecipazione dell’ assessore alle Attività produttive, Giuseppe Musumeci. L’evento segna l’inizio di dieci giorni dedicati a commercio, tradizione e socialità. Stand, food e spazi per famiglie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
