Fides | Puoi fidarti di me

di Annamaria Spina Misurare la fiducia sembra impossibile. Eppure è da qui che si misura la vita stessa. Nelle imprese, come nei sistemi viventi, la fiducia non è un sentimento ma una forza costante e oggettiva, una legge di coesione che tiene insieme persone, processi e decisioni. Se oggi l’economia sa calcolare tutto, dai flussi di cassa al capitale intangibile, forse è arrivato il momento di imparare a misurare anche la fiducia, definendone indicatori, formule e KPI capaci di renderla un dato concreto. La fiducia è la prima infrastruttura di ogni sistema: in biologia garantisce la cooperazione tra le cellule, in fisica regola l’equilibrio delle forze, in chimica unisce gli atomi in un patto energetico invisibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it