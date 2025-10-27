Fibromialgia nei nuovi LEA | apprezzamento del Collegio Reumatologi per l’obiettivo raggiunto

Il riconoscimento della fibromialgia nei Livelli Essenziali di Assistenza rappresenta un importante traguardo per pazienti e specialisti.. ROMA, 27 OTTOBRE – Il Collegio Reumatologi Italiani (CReI) accoglie con profondo apprezzamento l’obiettivo normativo raggiunto con l’inclusione della sindrome fibromialgica (forme gravi, FIQR > 82) tra le patologie croniche e invalidanti riconosciute nei nuovi LEA, inserimento su cui è appena stato siglato l’accordo tra Stato e Regioni. Il CReI da anni si adopera come società scientifica per il riconoscimento della fibromialgia come patologia rara, ed infatti nella specifica audizione presso la X Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, il CReI per voce di Crescenzio Bentivenga (Coordinatore Esecutivo del Collegio) aveva proprio chiesto “il riconoscimento ufficiale della fibromialgia come malattia invalidante”, rappresentando in sede parlamentare il vissuto doloroso ed invalidante di tali persone creando le basi, insieme alle varie organizzazioni dei malati, “ per il riconoscimento di una patologia sottovalutata e spesso misconosciuta, ma che risulta fortemente impattante sul vissuto quotidiano delle persone affette”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it