Festival dei beni confiscati alle mafie | al teatro Parenti 500 studenti per capire come si batte la criminalità organizzata

Milano – Da oggi, lunedì 27 ottobre, a giovedì torna, per la dodicesima edizione, il Festival dei Beni confiscati alle mafie, manifestazione organizzata dal Comune per sensibilizzare e informare la cittadinanza sull’azione di contrasto alle mafie e sul riutilizzo dei beni sottratti al controllo criminale. “Raccontare, attraverso l’importanza dei numeri dei beni confiscati, quanto sia pervasivo il fenomeno mafioso nei nostri territori e, allo stesso tempo, far conoscere i risultati del lavoro di contrasto attraverso le storie di quegli stessi spazi dopo la confisca è l’obiettivo che ogni anno ci poniamo con il Festival dei Beni confiscati”, sottolinea l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

