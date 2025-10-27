Festival Classica | oggi concerto per violoncello e piano E poi Cortona On The Move e mostre

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 27 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendario Cortona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

