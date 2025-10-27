Festival Classica | oggi concerto per violoncello e piano E poi Cortona On The Move e mostre

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 27 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendario Cortona.

Per il 27° Festival di Cultura Classica al Teatro Erba Torino martedì 21 ottobre ore 21 e mercoledì 22 ottobre ore 10 Elia Tedesco Stefano Fiorillo Barbara Cinquatti Luca Simeone GRANDI PROCESSI DELL'ANTICHITÀ da Cicerone a cura di Gian Mesturino e

«Sorrento Classica Festival». Concerto tributo a Franco Battiato - Paolo di Sorrento, eccezionale inaugurazione del XVIII "Sorrento Classica Festival 2025, con un tributo al celebre cantautore italiano Franco ...

Youth Music. Il Festival al gran finale - La chiusura della sesta edizione di " Youth Music Festival ", in programma oggi alle 19 a Teatro Petrarca di Arezzo, vedrà protagonisti del concerto "Elegia della giovinezza" tre giovani interpreti di ...

Suoni Riflessi, la musica classica si reinventa - Rivelare la musica, addentrarsi in un patrimonio collegato al pensiero e aperto alla Storia, alla vita di ieri e di oggi, stimolare il confronto tra autori e generazioni.