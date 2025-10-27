Festa della Castagna 2025 ad Ascrea | la sagra sul Lago del Turano tra sapori tradizione e musica
Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sabino. L’evento, organizzato come sempre con passione dalla Pro Loco di Ascrea, celebra la castagna rossa del Cicolano, prodotto tipico dei boschi locali e simbolo di una tradizione che unisce gusto, natura e convivialità. La manifestazione si svolgerà in Piazza Mareri a partire dalle ore 12:00, sotto una grande tensostruttura che garantirà il massimo comfort ai visitatori. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
Alla festa della Castagna di Redipiano per informare la comunità locale sul ruolo del Gal e sulla programmazione passata e futura. Iniziativa realizzata con la misura 19.4 del Psr Cakabria 2014-2022 - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Castagna 2025 ad Ascrea: la sagra sul Lago del Turano tra sapori, tradizione e musica - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ... Segnala funweek.it
Festa della Castagna, Ascrea festeggia l’autunno con la XII edizione dell'evento: gusto, natura e tradizione sul Lago del Turano - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna ... Segnala msn.com
Vetto si prepara alla festa della castagna 2025 - Vetto si prepara alla festa della castagna 2025: tra sapori, tradizioni e spettacolo. redacon.it scrive