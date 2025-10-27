Ferrari XX Programme | alla scoperta di un trattamento esclusivo del Cavallino

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrari Fxx, 599XX e Fxx-K: nomi iconici di auto uniche del Cavallino, sfruttabili solamente in circuito e da una ristrettissima cerchia di clienti Ferrari. Con Filippo Petrucci, coordinatore delle attività in pista dei programmi non agonistici della casa di Maranello, scopriamo in cosa consiste l’XX Programme, quali sono le auto coinvolte e come si sono evolute, le richieste più particolari dei clienti e quanta strada è stata fatta in 20 anni di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

