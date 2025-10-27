ferrari purosangue sequestrata al porto di genova era stata contrabbandata

Troppa bella per passare inosservata. Sono stati proprio la bellezza e il prestigio di una Ferrari Purosangue ad attirare le attenzioni di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli di Genova. E così l’auto del valore di circa 700mila euro è stata sequestrata perché gli accertamenti fiscali hanno permesso di stabilire che non erano stati pagati Iva e e relativi dazi per 170 mila euro. La supercar, proveniente da Tunisi e sbarcata al Terminal Colombo, aveva targa degli Emirati. Alla guida un cittadino francese in arrivo da Tunisi. L’auto durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di supercar provenienti da un Paese a tassazione limitata – come sono gli Emirati Arabi Uniti – ma proprio perché alla guida c’era una persona di evidente diversa nazionalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

