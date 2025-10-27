Ferrari Purosangue sequestrata a Genova | tentato contrabbando scoperto al porto

Una Ferrari "Purosangue" del valore di circa 700.000 euro è stata sequestrata per contrabbando dalla Guardia di Finanza e dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova. Alla guida della lussuosa fuoriserie, con targa degli Emirati Arabi Uniti, c'era un cittadino francese arrivato a bordo di un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo. L'auto considerata sospetta. Durante le operazioni di sbarco, la supercar ha attirato l'attenzione degli agenti, poiché insolito è il transito di vetture di lusso da Paesi a fiscalità agevolata come gli Emirati Arabi Uniti, soprattutto se guidate da persone di nazionalità diversa.

