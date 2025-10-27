Ferrara sicuro sul futuro di Tudor | Magari cerchi di non leggere le notizie ma se sei l’allenatore della Juve e non arrivano i risultati…
Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Credo che gli allenatori siano preparati ai discorsi sul loro futuro soprattutto se sei l’allenatore della Juve e non arrivano i risultati. Magari cerchi di non leggere e non ascoltare. Deve rimanere concentrato, anche stasera ha voluto cambiare qualcosa. Non gli hanno dato risposte le due punte e la squadra ha fatto fatica». QUI: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa mattina a Ferrara per parlare del futuro dell’agricoltura europea al convegno organizzato dal Movimento Federalista Europeo. Ho ribadito che la proposta di bilancio 2028-2034 della Commissione europea, così com’è, non è accettabile. Prevede un ta - facebook.com Vai su Facebook
La traduzione automatica del mio post di stanotte traduce "topa" come se fosse . Ne ero sicuro. Ora va a far capire ai miei followers stranieri perché in mezzo alle gambe mi ero disegnato per scherzo un roditore per vedere come mi calzava al posto dell'. - X Vai su X
Tudor rischia l'esonero? Ferrara: "Mi auguro la Juventus gli dia tempo, ma è la storia dei tecnici" - Altro giro a vuoto della Juventus, che continua a perdere e non segnare e si vede sconfitta per 1- Come scrive tuttomercatoweb.com
Tudor a tempo, clamorosi scenari esplosivi sul suo futuro, ecco cosa potrebbe succedere - La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus si fa sempre più instabile. Da tuttojuve.com
Tudor rimarrà alla Juventus? Ferrara dice sì, Parolo: "Non ha fatto così bene" - Match cruciale per la corsa al quarto posto quello di stasera contro l'Udinese, che potrebbe rappresentare l'occasione da non ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com