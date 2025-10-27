Ferrara sicuro sul futuro di Tudor | Magari cerchi di non leggere le notizie ma se sei l’allenatore della Juve e non arrivano i risultati…

Juventusnews24.com | 27 ott 2025

Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Credo che gli allenatori siano preparati ai discorsi sul loro futuro soprattutto se sei l’allenatore della Juve e non arrivano i risultati. Magari cerchi di non leggere e non ascoltare. Deve rimanere concentrato, anche stasera ha voluto cambiare qualcosa. Non gli hanno dato risposte le due punte e la squadra ha fatto fatica». QUI:  Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

