Ferrara multe fino a 800€ per biciclette legate al palo cittadini | Serve buon senso se non danno fastidio dove è il problema?

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara dispone già di una norma simile: l’articolo 22 del regolamento di polizia urbana stabilisce che le biciclette debbano essere parcheggiate esclusivamente negli spazi dedicati, vietando di legarle ad alberi, monumenti, arbusti o elementi dell’arredo urbano Andare in bicicletta potrebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ferrara multe fino a 8008364 per biciclette legate al palo cittadini serve buon senso se non danno fastidio dove 232 il problema

© Ilgiornaleditalia.it - Ferrara, multe fino a 800€ per biciclette legate al palo, cittadini: "Serve buon senso, se non danno fastidio dove è il problema?"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Multe Fino 8008364