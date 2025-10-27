Inter News 24 L’ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara, torna a parlare del tanto discusso assegnato ai partenopei contro l’Inter al Maradona. Ospite negli studi di DAZN, l’ex difensore Ciro Ferrara è tornato sull’episodio del rigore concesso al Napoli contro la Beneamata per il contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan. Nonostante le critiche ricevute (“ieri è successo l’inferno”), Ferrara ha ribadito la sua posizione, affermando che la sua percezione era simile a quella dell’assistente Bindoni e che il penalty “ci poteva stare”. Pur ammettendo la possibilità di sbagliare e definendo l’episodio “opinabile”, l’ex calciatore ha sottolineato l’importanza dell’uniformità di giudizio da parte degli arbitri per episodi simili in futuro, auspicando maggiore chiarezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ferrara insiste sul rigore di Napoli Inter: «Ho detto che la mia percezione è simile a quella dell’assistente ed è successo l’inferno! Ribadisco che…»