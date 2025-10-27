Fermatevi subito Panico al concerto della cantante italiana | musica interrotta arrivano i soccorsi
Un piccolo imprevisto ha interrotto per qualche minuto il concerto della cantante italiana a Roma, ma la reazione della giovane artista ha colpito tutti i presenti. L’ex Amici si stava esibendo sul palco di Largo Venue con il tour dedicato al suo nuovo album Met Gala, quando ha improvvisamente chiesto di fermare la musica per soccorrere una fan in difficoltà. L’episodio, avvenuto il 25 ottobre, è stato ripreso dai presenti e in poche ore è diventato virale sui social, suscitando grande apprezzamento per la prontezza e la sensibilità della cantante. Mentre stava interpretando il brano Caos, accompagnata dal corpo di ballo e dall’entusiasmo del pubblico, l’artista ha notato qualcosa che non andava tra le prime file. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
