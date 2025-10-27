Fermatevi subito Concerto interrotto a Roma la reazione di Sarah Toscano conquista il pubblico
Un momento di tensione ha interrotto per pochi minuti il concerto di Sarah Toscano a Roma, ma la prontezza dell’artista ha trasformato l’imprevisto in un gesto di grande umanità. L’ex concorrente di Amici si stava esibendo al Largo Venue con il tour del suo nuovo album Met Gala quando, accorgendosi di una fan in difficoltà tra le prime file, ha chiesto di fermare immediatamente la musica. L’episodio, avvenuto il 25 ottobre, è stato ripreso dai presenti e in poche ore ha fatto il giro dei social, ricevendo centinaia di commenti di apprezzamento per la sensibilità e la lucidità dimostrate dalla cantante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
