Fermata banda sospettata di furti tra gli indagati un evaso dai domiciliari

Si è conclusa con tre denunce e un arresto in custodia cautelare in carcere, l'attività investigativa della Polizia Locale di Rimini che ha portato alla luce una serie di attività sospette riconducibili a furti e ripetute evasioni di una persona sottoposta a custodia domiciliare. La vicenda ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

