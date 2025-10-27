Fermana ko la Fermignanese vola
Fermana Fermignanese. FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (10’ st Solinas), Rodriguez (31’ st Frinconi); Morelli (10’ st Bartolocci), Obedi, Bruno (1’ st Nunzi), Malafronte; Guti; Fofi, Carmona (1’ st Cicarevic) All. Gentilini FERMIGNANESE (4-3-3): Marcantognini; Mattioli (38’ st Gabellini), Fraternali, Patrarchi, Mariotti; Lucciarini (38’ st Labate), Arduini, Bozzi (32’ st Giovannelli); Cirulli, Cordella, Saidykhan All. Pazzaglia Arbitro: Spadoni di Pesaro Reti: 17’ Arduini, 15’ st Fofi (r), 49’ st Fraternali Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Bruno, Lucciarini, Cirulli, Patrarchi, Malafronte, Fraternali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
