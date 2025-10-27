Ferito dalle bombe a Gaza dopo il cessate il fuoco | Qui è tutto distrutto in ospedale non hanno potuto curarmi

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza a Fanpage.it di Mohamed Alamarin, ferito in un bombardamento di 7 giorni fa a Gaza: "La linea gialla è solo a due chilometri da qui. Posso vedere i militari e i carri armati. Di notte sparano per spaventare le persone e i bambini, poi si fermano ma non si ferma la nostra paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

