Ferito dalle bombe a Gaza dopo il cessate il fuoco | Qui è tutto distrutto in ospedale non hanno potuto curarmi

La testimonianza a Fanpage.it di Mohamed Alamarin, ferito in un bombardamento di 7 giorni fa a Gaza: "La linea gialla è solo a due chilometri da qui. Posso vedere i militari e i carri armati. Di notte sparano per spaventare le persone e i bambini, poi si fermano ma non si ferma la nostra paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sky: le due tifoserie si sono incontrate a pochi passi dalla Torre di Pisa. Quinewspisa: i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta; uno è rimasto ferito e portato via in ambulanza. - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, 7 ottobre 2025. Cittadini aggrediti, derubati e mandati al Pronto Soccorso, lancio di bombe carta e fumogeni contro la Polizia, uova e bottiglie in testa ai passanti, due teppisti rossi arrestati e un agente ferito alle gambe da una pietra. Ma loro sono i “bu - X Vai su X

Ferito dalle bombe a Gaza dopo il cessate il fuoco: “Qui è tutto distrutto, in ospedale non hanno potuto curarmi” - it di Mohamed Alamarin, ferito in un bombardamento di 7 giorni fa a Gaza: "La linea gialla è solo a due chilometri da ... Secondo fanpage.it

Mohammed, il primo nato dopo lo stop alle bombe. La madre (sfollata 3 volte) e il padre ferito: «Lo aspettavamo nascosti» - Le lacrime rigano il volto di Rhadi per la prima volta dopo mesi. Secondo ilmattino.it

Mohammed, il primo nato dopo lo stop alle bombe a Gaza. La madre (sfollata 3 volte) e il padre ferito: «Lo aspettavamo nascosti» - Le lacrime rigano il volto di Rhadi per la prima volta dopo mesi. Segnala ilmessaggero.it