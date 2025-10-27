Ferito a coltellate in stazione è tentato omicidio | condannato a cinque anni

Anconatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Accusato di tentato omicidio patteggia a cinque anni per aver quasi ucciso un suo connazionale. L'aggressione risale al 13 maggio scorso. Imputato un 22enne di origine tunisina che aveva accoltellato un 30enne vicino alla stazione ferroviaria di Fabriano. Diversi i fendenti sferrati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

