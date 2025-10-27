Ferite croniche l' Asl Napoli 3 collabora con medici internazionali per stabilire metodi condivisi

La Asl Napoli 3 Sud rafforza il proprio ruolo di centro d’eccellenza nella cura delle ferite croniche con un nuovo evento formativo di rilievo nazionale e internazionale: il Visiting Therapy Center Program, in programma il 28 e 29 ottobre 2025 presso gli ospedali di Gragnano e di Boscotrecase. 🔗 Leggi su Napolitoday.it