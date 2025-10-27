Ferite croniche l' Asl Napoli 3 collabora con medici internazionali per stabilire metodi condivisi

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl Napoli 3 Sud rafforza il proprio ruolo di centro d’eccellenza nella cura delle ferite croniche con un nuovo evento formativo di rilievo nazionale e internazionale: il Visiting Therapy Center Program, in programma il 28 e 29 ottobre 2025 presso gli ospedali di Gragnano e di Boscotrecase. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ferite croniche asl napoliFerite croniche, l’Asl Napoli 3 Sud promuove il Visiting Therapy Équipe internazionali per condividere protocolli innovativi - La Asl Napoli 3 Sud ha introdotto strumenti innovativi come la terapia a pressione negativa (NPWT) e il sistema idrochirurgico Versajet ... msn.com scrive

ferite croniche asl napoliL’Asl Napoli 3 Sud eccellenza nella cura delle ferite croniche - La Asl Napoli 3 Sud rafforza il proprio ruolo di centro d’eccellenza nella cura delle ferite croniche con un nuovo evento formativo di rilievo nazionale ed internazionale: il Visiting Therapy Center ... Come scrive sorrentopress.it

ferite croniche asl napoliBoscotrecase e Gragnano ospedali pilota nella cura delle ferite croniche - Secondo il direttore generale Giuseppe Russo, la rete di riparazione tissutale, con sede centrale presso l’ospedale di Gragnano, ha consolidato negli anni il proprio ruolo di centro d’eccellenza, ... lostrillone.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Ferite Croniche Asl Napoli