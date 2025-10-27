Ferentino la Casilina resta ancora chiusa Polemiche sugli investimenti del comune

Frosinonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferentino si trova al centro di un duplice fronte di criticità: da un lato, l'ennesimo slittamento della riapertura del cruciale Ponte sulla Variante Casilina, e dall'altro, le aspre polemiche politiche sugli investimenti e la manutenzione delle strade comunali. Quella che doveva essere una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

