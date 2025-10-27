Fenomeno Kozlova la giocatrice di volley più alta d' America La classifica delle giganti

L'opposta russa del 2005, alta 2.10, gioca alla Barry University di Miami e ha stabilito un nuovo primato. Ma non tutte le ragazze altissime sono diventate delle campionesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fenomeno Kozlova, la giocatrice di volley più alta d'America. La classifica delle giganti

