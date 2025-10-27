Femminicidio Luciana Ronchi l'ex aveva altri coltelli nascosti in un box | si valuta la premeditazione
Luigi Morcaldi è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex moglie Luciana Ronchi in via Giuseppina Grassini, a Milano. Oggi, lunedì 27 ottobre, nel corso delle indagini sono stati sequestrati diversi coltelli nascosti in un box di proprietà dell'uomo, non distante dall'appartamento in cui viveva la 62enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Femminicidio Luciana Ronchi, l’ex aveva altri coltelli nascosti in un box: si valuta la premeditazione - Luigi Morcaldi è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex moglie Luciana Ronchi in via Giuseppina Grassini, a Milano ... Lo riporta fanpage.it
Femminicidio, arresto convalidato e carcere per l'ex marito di Luciana Ronchi - A San Vittore l'interrogatorio di garanzia di Luigi Morcaldi, 62 anni. Riporta rainews.it
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate dell’ex: la dinamica del femminicidio di Luciana Ronchi - Un video di una telecamera di sorveglianza ha fornito la ricostruzione dettagliata dell'omicidio di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a Milano mercoledì ... Come scrive fanpage.it