fedez il video misterioso nelle strade di milano cosa fa il rapper

Fedez starebbe lavorando a un nuovo progetto musicale. Sui ledwall di Milano è apparso un video "misterioso", in bianco e nero, che ritrae proprio il rapper di Rozzano. Un video che lo ritrae in piedi con lo sguardo rivolto verso l'alto. In pochi secondi dalla sua maglia si sprigiona un'esplosione di filamenti attraversati da uno stormo di rondini che lo sollevano, fino a lasciarlo sospeso in aria.       Al momento, però, tutto tace. Fedez ha lasciato parlare questa immagine ambigua e potente allo stesso tempo. Un'apparizione che arriva senza preavviso e che sembra anticipare qualcosa di più importante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

