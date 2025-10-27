Fedez e il rapporto con Salvini | Quando mi sono ammalato di cancro soltanto lui mi è stato vicino

Quando Fedez ha scoperto di avere un cancro, Matteo Salvini è stato il politico che gli è stato più vicino: lo rivela lo stesso cantante nel libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. “Quando mi sono ammalato di cancro, è stato quello da cui sentivo, quando mi scriveva, della vera empatia. E questo nonostante avessimo idee diverse e ce ne fossimo dette di tutti i colori. Per un mese, ogni settimana mi ha scritto per sapere come stavo” scrive il rapper. Al contrario, altri politici non gli sono stati vicini: “Persone con cui avevo rapporti migliori invece non ci sono state: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, non pervenuti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fedez e il rapporto con Salvini: “Quando mi sono ammalato di cancro, soltanto lui mi è stato vicino”

