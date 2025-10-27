Federico Mastrostefano ha vissuto un brutto quarto d’ora nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Guido Ricci ha preso una decisione drastica per cui è stato molto criticato. Al Trono Classico, invece, Flavio Ubirti è stato molto vicino a Nicole Belloni. Confronto atipico tra Sabrina e Nicola, Federico viene sbugiardato a Uomini e Donne. La puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con Sabrina Zago e Nicola al centro dello studio. I due hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra di loro. Maria De Filippi credeva che tutto stesse procedendo a gonfie vele, ma in studio, poi, sono emerse delle problematiche. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Federico Mastrostefano sbugiardato a UeD: svelate conversazioni compromettenti