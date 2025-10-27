Federica Panicucci le foto del bacio con Marco Bacini per il suo compleanno

Federica Panicucci ha compiuto 58 anni. Un compleanno che l’ha vista travolta da messaggi colmi d’affetto e ammirazione. La ben nota conduttrice ha ricondiviso molte foto proposte in questa giornata particolare, per poi godersi momenti privati e teneri con il su o grande amore, Marco Bacini. Buon compleanno Federica Panicucci. Come detto, la famosa e apprezzata conduttrice Federica Panicucci ha compiuto 58 anni. Il traguardo dei sessanta è dietro l’angolo, così come quello dei 40 anni di carriera, ormai. Ha infatti iniziato il suo percorso sul finire degli anni ’80, lavorando come “centralinista” nell’ultima edizione di Portobello, lo storico programma condotto da Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Federica Panicucci, le foto del bacio con Marco Bacini per il suo compleanno

