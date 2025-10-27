Federica Corsini rompe il silenzio sull’affaire Boccia-Sangiuliano e attacca | L’audio di Report? Umiliante

Lo scorso dicembre 2024, la trasmissione televisiva Report ha mandato in onda una registrazione audio privata. Si trattava di una telefonata tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, giornalista del Tg2. Nella conversazione, registrata a insaputa di entrambi, l'ex ministro confessava alla moglie la relazione avuta con Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice al centro dello scandalo che lo ha travolto in estate, ora candidata alle regionali in Campania proprio come Sangiuliano (ovviamente, su fronti opposti). L'Autorità Garante per la Privacy ha inflitto alla Rai una sanzione di 150mila euro per aver violato le norme europee e italiane sulla privacy e le regole deontologiche del giornalismo.

