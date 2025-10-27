Federica Corsini moglie di Sangiuliano diffida Report

A renderlo noto la stessa trasmissione su X. Dopo mesi in cui si è scritto e detto di tutto Federica Corsini, moglie dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ha diffidato il programma Report di Sigfrido Ranucci. In data 23 ottobre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha notificato alla Rai la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. “La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 – spiega nel dettaglio il Garante – riguardante la diffusione di un audio relativo a una conversazione telefonica tra il dottor Gennaro Sangiuliano e la moglie la dottoressa Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione “Report”, di cui la Rai è editore”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Federica Corsini, moglie di Sangiuliano, diffida Report

A seguito delle anticipazioni sull'inchiesta sul Garante della privacy andate in onda il 26 ottobre, abbiamo ricevuto una diffida da Federica Corsini che è possibile leggere integralmente qui: https://bit.ly/insolitodestino - facebook.com Vai su Facebook

A seguito delle anticipazioni sull'inchiesta sul Garante della privacy andate in onda il 26 ottobre, abbiamo ricevuto una diffida da Federica Corsini che è possibile leggere integralmente qui. - X Vai su X

