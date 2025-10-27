Federazione Balneari | l' imprenditore brindisino Santorsola confermato presidente
Rinnovate nei giorni scorsi le cariche rappresentative di Fiba Confesercenti Puglia, il sindacato che riunisce gli iscritti della categoria dei balneari nella nostra regione.Nella carica di presidente è stato confermato Fabrizio Santorsola, proprietario del lido Il Santos a Torre Canne, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
