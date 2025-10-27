Federazione Balneari | l' imprenditore brindisino Santorsola confermato presidente

Brindisireport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinnovate nei giorni scorsi le cariche rappresentative di Fiba Confesercenti Puglia, il sindacato che riunisce gli iscritti della categoria dei balneari nella nostra regione.Nella carica di presidente è stato confermato Fabrizio Santorsola, proprietario del lido Il Santos a Torre Canne, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

