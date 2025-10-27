Fed pronta a un nuovo taglio dei tassi Cautela sulle prossime mosse
Federal Reserve si esprimerà mercoledì sera sulla traiettoria della politica monetaria ed è ampiamente attesa una nuova riduzione dei tassi di 25 punti base. Per una Fed con diverse anime al suo interno, il momento è tuttavia delicato, considerato il perdurare dello shutdown delle attività governative. che riduce drasticamente la pubblicazione di dati macroeconomici. Dati essenziali ai funzionari della banca centrale per valutare i rischi per l'inflazione e l'occupazione nella formazione e prendere le conseguenti decisioni. Atteso per mercoledì un ulteriore taglio dei tassi. Nell'agenda dell'ultima settimana di ottobre, uno degli appuntamenti di maggiore rilievo sarà certamente la riunione della Federal Reserve di martedì e mercoledì.
