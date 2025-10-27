Fed i 5 candidati per la successione di Powell | Christopher Waller Michelle Bowman Kevin Warsh Kevin Hassett e Rick Rieder
L’annuncio è arrivato da Scott Bessent, Segretario al Tesoro, durante un’intervista rilasciata ai giornalisti a bordo dell’Air Force One Il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha comunicato i cinque candidati ufficiali per la successione di Jerome Powell a capo della Fed. Nella rosa dei cand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
