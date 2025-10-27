FdI torna sopra il 30% | il sondaggio promuove il governo Meloni

Più il sondaggio è completo e più le dinamiche dei partiti politici italiano sono facili da comprendere. Nell’ultima analisi condotta e pubblicata da Pagella Politica si evince facilmente come nel mese di ottobre Fratelli d’Italia sia migliorato e non di poco. Il motivo è presto detto: la rilevazione prende in analisi la media dei sondaggi pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, attribuendo a ciascuna rilevazione un peso diverso in base alla dimensione del campione e alla data del sondaggio. Un metodo che, oltre ridurre l’effetto delle singole rilevazioni, ci offre un quadro completo e aggiornato della fiducia degli elettori rispetto alle attuali forze politiche in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

