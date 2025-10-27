FdI torna sopra il 30% | il sondaggio promuove il governo Meloni
Più il sondaggio è completo e più le dinamiche dei partiti politici italiano sono facili da comprendere. Nell’ultima analisi condotta e pubblicata da Pagella Politica si evince facilmente come nel mese di ottobre Fratelli d’Italia sia migliorato e non di poco. Il motivo è presto detto: la rilevazione prende in analisi la media dei sondaggi pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, attribuendo a ciascuna rilevazione un peso diverso in base alla dimensione del campione e alla data del sondaggio. Un metodo che, oltre ridurre l’effetto delle singole rilevazioni, ci offre un quadro completo e aggiornato della fiducia degli elettori rispetto alle attuali forze politiche in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
++ TORNA LA FESTA DELLA PITINA ++ https://www.friulioggi.it/tramonti-di-sopra/festa-pitina-tramonti-sopra-24-ottobre-2025/ #friuli #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook
L’oro rimbalza: torna sopra i 4.100 dollari l’oncia dopo il peggior crollo dal 2013 • Tonfo storico per il metallo prezioso. Ma poi ripartono gli acquisti. Che cosa sta succendo - X Vai su X
FdI torna sopra il 30%: il sondaggio promuove il governo Meloni - In caso di elezioni politiche, infatti, Fratelli d’Italia otterrebbe precisamente il 30,4% dei consensi totali ... Da ilgiornale.it
Sondaggi, FdI resta sopra il 30%: tonfo del M5s. Reggono i partiti centristi - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Riporta affaritaliani.it
Sondaggi politici: male M5s in continua flessione, FdI si conferma sopra il 30% - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Segnala msn.com