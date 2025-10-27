Fdi rivendica la Lombardia | Ci spetta

Nel terzo compleanno di governo, Fratelli d'Italia sceglie Milano per schierare il pezzo pregiato, ministri, parlamentari e presidente del Senato, per festeggiare l'evento. La scelta non è casuale. Da Milano parte l'assalto dei meloniani al Pirellone. Nell'accordo per le regionali d'autunno, Fdi ha fatto un passo indietro in Veneto, lasciando la regione al leghista Alberto Stefani, per farne due in avanti nel 2028 quando di voterà per il dopo Fontana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta su Carlo Fidanza, uno della generazione Atreju. Più che di nomi il partito di maggioranza relativa vuole lanciare un segnale da Milano: «La regione tocca a noi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fdi rivendica la Lombardia: "Ci spetta"

