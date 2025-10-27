FdI da record al 31,2% | il sondaggio di Mentana certifica un altro lunedì nero per Schelin & Conte

Altro sondaggio amaro per la sinistra, che ancora una volta vede i propri sogni di spallata mandati in frantumi dalle intenzioni di voto degli italiani. L’appuntamento fisso del lunedì sera con il sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana restituisce ancora una volta un centrodestra in crescita trainato da FdI, a fronte del costante affanno di Pd e M5S, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. Tutti i numeri del sondaggio di Mentana: FdI da record al 31,2%. Le variazioni sono minime, come è inevitabile che sia in un così breve intervallo di tempo. Al contempo però sono la conferma di un andamento consolidato, con FdI che allunga sempre di più la distanza dal Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - FdI da record al 31,2%: il sondaggio di Mentana certifica un altro lunedì nero per Schelin & Conte

