FC 26 SBC Ultimate Scream | Yannick Carrasco – L’Ala Elettrica con Doppie Ricompense!
È stata rilasciata la SBC di Yannick Carrasco nella promozione Ultimate Scream! Questa SBC è estremamente conveniente, non solo per la carta finale 85 OVR con 4 Stelle4 Stelle, ma perché sblocca due giocatori Ultimate Scream 84 OVR come premi intermedi, rendendola un investimento eccellente in Fodder e carte speciali. Hai 7 giorni per completare le tre sfide. Il Premio Finale: Ultimate Scream Yannick Carrasco (85 OVR). Completando tutte e 3 le sfide, sbloccherai la carta Ultimate Scream Yannick Carrasco 85 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: LM (Centrocampista Sinistro) o LW (Ala Sinistra).. Mosse Abilità Piede Debole: 44. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Approfondisci con queste news
FIFA Ultimate Team - Italia. Chela Rivas · Disco Love (Instrumental). Tutte le migliori SBC in arrivo a breve! Tanta carne al fuoco dagli Ultimate Scream a Jordi Alba Fine di un'era, passando per SBC pick icon e Hero garantito Cosa completerete? #FC26 #S Vai su Facebook
Ultimate Scream Tier List S: Vini, Debiniha, Leao & Al Owarian A: Mascherano, Di Natale, Kimmich & Cabal B: Karchaoui, Tella, Mbeumo, Haley & Da Costa C: Crouch, Muller, Doue, Berenguer, Fornals & Campos Who are you looking forward to t - X Vai su X
FC 26 SBC Ultimate Scream: Phil Foden – Il Trequartista Inglese con 91 DRI! - È stata rilasciata la SBC di Phil Foden, l'astro nascente del Manchester City, nella promozione Ultimate Scream! Riporta imiglioridififa.com
EA FC 26 Phil Foden Ultimate Scream SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Phil Foden Ultimate Scream SBC in Ultimate Team, providing the English superstar with an 87- Si legge su sportskeeda.com
EA FC 26 Fridolina Rolfo Ultimate Scream SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Fridolina Rolfo Ultimate Scream SBC in Ultimate Team, providing the Swedish defender with an 86- Da sportskeeda.com