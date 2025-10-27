FC 26 Obiettivo Live | Guanto di Sfida Definitivo 3 – Sblocca Karim Benzema Ultimate Scream 86 OVR!

È arrivato l’ultimo e più ricco Obiettivo Flash della promozione Halloween: “Guanto di sfida definitivo 3”! Completando questo evento, avrai l’opportunità di sbloccare il fuoriclasse francese Karim Benzema (86 OVR), diverse ricompense di Fodder di alto rating e ben quattro EVO cosmetichefunzionali esclusive Ultimate Scream. Hai solo 5 giorni per completare 8 delle 10 sfide e ottenere il premio finale! Il Premio Finale: Ultimate Scream Karim Benzema (86 OVR). Per sbloccare la ricompensa finale, devi completare 8 delle 10 sfide disponibili: Karim Benzema Ultimate Scream (86 OVR) (Non Scambiabile) Ruoli: CAM (Trequartista) o ST (Attaccante). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

